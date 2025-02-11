Ярославская полиция задержала более 150 мошенников

Сотрудники УМВД России по Ярославской области задержали 152 человек, похитивших у жителей области свыше 55 млн руб. Об этом сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин во время доклада на заседании областной думы 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В числе задержанных 103 жителя Ярославской области и 49 жителей других субъектов. Так, в марте прошлого года ярославец совершил 7 фактов мошенничества в отношении пожилых жителей региона. Общий ущерб от его действий составил 1,5 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году жители Ярославской области отдали мошенникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова