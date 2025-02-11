Ярославская полиция задержала более 150 мошенников
Сотрудники УМВД России по Ярославской области задержали 152 человек, похитивших у жителей области свыше 55 млн руб. Об этом сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин во время доклада на заседании областной думы 11 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В числе задержанных 103 жителя Ярославской области и 49 жителей других субъектов. Так, в марте прошлого года ярославец совершил 7 фактов мошенничества в отношении пожилых жителей региона. Общий ущерб от его действий составил 1,5 млн руб.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году жители Ярославской области отдали мошенникам 1,6 млрд руб.