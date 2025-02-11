Студент на электровелосипеде попал в больницу после столкновения с Haval

В шестом часу вечера 10 февраля у дома 104 по Будапештской улице 53-летний водитель Haval M6 сбил 17-летнего студента медицинского колледжа, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек двигался в попутном направлении на электровелосипеде. В результате ДТП подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 32-летний водитель грузовика Dong Feng погиб в массовой аварии под Тосно. Он выбрал неправильную дистанцию и врезался в DAF, последний от удара наехал на тягач Freightliner с прицепом.

Андрей Маркелов