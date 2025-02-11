В Казани арестовали предполагаемого виновника пожара, где погибли женщина с ребенком
Суд в Казани арестовал предполагаемого виновника пожара, в котором погибла женщина и ее дочь. Об этом сообщил «Татар-информ».
Задержанного отправили в СИЗО до 10 апреля.
10 февраля в многоквартирном доме на улице Гаврилова в одной из квартир произошел пожар. Пожарные обнаружили там тела 41-летней женщины и 12-летней девочки. По версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное курение их соседа по квартире.