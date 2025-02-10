В Казани в пожаре погибли женщина и ребенок
После пожара в доме на улице Гаврилова в Казани обнаружили тела 41-летней женщины и 12-летней девочки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
Минувшей ночью на улице Гаврилова в шестиэтажном доме произошел пожар.
Сотрудники МЧС спасли 6 жильцов из соседних квартир, в том числе 2 детей.
Тело женщины с ребенком обнаружили в загоревшейся квартире. Предварительная причина возгорания — неосторожность родственника погибших при курении.
Ранее сообщалось, что в Казани 9 февраля произошло ДТП с одним пострадавшим.