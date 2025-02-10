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В Казани в пожаре погибли женщина и ребенок

После пожара в доме на улице Гаврилова в Казани обнаружили тела 41-летней женщины и 12-летней девочки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Минувшей ночью на улице Гаврилова в шестиэтажном доме произошел пожар.

Сотрудники МЧС спасли 6 жильцов из соседних квартир, в том числе 2 детей.

Тело женщины с ребенком обнаружили в загоревшейся квартире. Предварительная причина возгорания — неосторожность родственника погибших при курении.

Ранее сообщалось, что в Казани 9 февраля произошло ДТП с одним пострадавшим.

Дарья Сайфиева

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