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Никто не захотел проектировать и строить центр единоборств в Белгороде за 2 млрд

На электронный аукцион по выбору подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и строительства центра единоборств Белгороде, а также поставки оборудования для него, никто не заявился. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Торги объявляло управление капитального строительства региона. Начальная цена составляла 2,1 млн руб. — речь шла только о бюджетных средствах. Большую часть из них планировалось выделить в 2026 году.

Работы требовалось выполнить в три этапа с даты заключения контракта до 25 апреля 2027 года. Начало строительства было намечено на 25 ноября 2025-го. Гарантия на объект должна была составить пять лет.

Предполагалось построить здание ориентировочной площадью 24,6 тыс. кв. м, рассчитанное на 2 302 человека, в том числе 582 воспитанника, 1,5 тыс. зрителей, 100 сотрудников, 120 постояльцев гостиничного блока.

Планировались залы для занятий боксом, кикбоксингом, тайским боксом, тхэквондо, каратэ, айкидо, джиу-джитсу, дзюдо, самбо, спортивной борьбой, ММА и так далее. Этими видами спорта занимались бы как дети от шести лет, так и взрослые. К их услугам были бы тренажерный зал, фитнес-зал и медико-восстановительный центр с сауной и кабинетом для массажа.

Кроме того, планировалось обустроить музей единоборств, гостиницу, кафе на 60 человек, универсальную площадку для игровых видов спорта, два теннисных корта, площадку для воркаута с уличными тренажерами, резиновые беговые дорожки, а также — автомобильную стоянку и КПП со шлагбаумом.

В первый раз начать строительство центра единоборств планировалось в 2024 году, но, по данным местных СМИ, сроки работ сдвинулись из-за поиска источника финансирования. Власти хотели привлечь внебюджетные средства, но не получилось, поэтому пришлось искать бюджетные источники.

Юрий Голубь

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