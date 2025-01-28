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В Белгороде ищут подрядчика для строительства центра единоборств за 2 млрд

Министерство строительства Белгородской области объявило аукцион по выбору подрядчика для подготовки проекта, инженерных изысканий и строительства центра единоборств в облцентре, а также поставку оборудования для него. Начальная цена контракта составляет 2 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Источник финансирования — бюджетные средства. Большую часть из них планируют выделить в 2026 году.

Работы требуется выполнить в три этапа с даты заключения контракта до 25 апреля 2027 года. Строительство центра необходимо начать 25 ноября 2025-го. Гарантия на объект составит пять лет.

Ориентировочная площадь здания — 24,6 тыс. кв. м. Точную, как и этажность, нужно определить проектом. Центр должен быть рассчитан на 2 302 человека, в том числе 582 воспитанника, 1,5 тыс. зрителей на соревнованиях, 100 человек персонала, 120 постояльцев гостиничного блока. В центре необходимо предусмотреть залы для занятий боксом и кикбоксингом, тайским боксом, тхэквондо и каратэ, айкидо, джиу-джитсу, дзюдо, самбо, спортивной борьбой, ММА и так далее. Тренировки должны быть рассчитаны как для детей от шести лет, так и для взрослых.

В составе комплекса также предусмотрены тренажерный зал, фитнес-зал и медико-восстановительный центр с сауной и кабинетом для массажа. Кроме того, планируется обустроить музей единоборств, гостиницу и кафе на 60 человек. На территории комплекса должны быть универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта, два теннисных корта, площадка для воркаута с уличными тренажерами, резиновые беговые дорожки, а также — автомобильная стоянка и КПП со шлагбаумом.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 11 февраля, итоги планируется подвести 12 февраля.

Начать строительство центра единоборств планировалось в 2024 году, но, по данным местных СМИ, сроки работ сдвинулись из-за поиска источника финансирования. Власти хотели привлечь внебюджетные средства, но не получилось, поэтому пришлось искать бюджетные источники.

Алина Морозова

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