Пенсионерку насмерть сбил поезд на железнодорожной станции Репино

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования пожилой женщины на железнодорожной станции Репино в Курортном районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве 11 февраля, накануне в дежурную часть Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что на пешеходном переходе ж/д станции Репино под поезд попала 76-летняя жительница Петербурга.

По предварительной информации, пенсионерка переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сбитом насмерть 95-летнем пенсионере на железнодорожной станции Парголово.

Андрей Цедрик