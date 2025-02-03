Электричка насмерть сбила пенсионера в Петербурге
Около двух часов дня 31 января на железнодорожной станции Парголово электричка сообщением Выборг – Петербург сбила 95-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Пожилой мужчина переходил ж/д пути на запрещающий сигнал светофора в момент приближения состава. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и рекомендуют петербуржцам соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что электричка сбила пьяного жителя Вырицы, пытавшегося перейти ж/д пути не по правилам. Пострадавшего доставили в больницу.