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В Милютинском районе утвердили объекты культурного значения

В Ростовской области утверждены предметы охраны для объектов археологического наследия федерального значения в Милютинском районе. В список вошли несколько курганных групп. Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия региона.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Курганная группа «Злодырев» включает пять курганов, а «Золотовский I» — два. Группа «Каменный I» состоит из двух курганов, как и «Каменный III».

Среди других объектов курганной группы «Концевой» с двумя курганами, «Коньков» с восемью, «Круглый» с пятью, «Кузнецов I» с тремя, «Кузнецов II» с четырьмя и «Кутейников» с одиннадцатью курганами. В список также вошли курганные группы «Липовый», «Недомеров», «Киров I» и «Киров II», каждая из которых включает по два кургана.

Охрана объектов исторического значения будет способствовать сохранению культурного наследия региона.

Снежана Стодольская

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