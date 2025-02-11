На улице Московской в Краснодаре вновь остановили движение трамваев
Трамвайное движение по улице Московской в Краснодаре снова временно остановлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Движение остановили из-за проведения ремонтных работ на месте недавно провалившегося грунта на ул. Московской. Трамвайные вагоны маршрутов №5, 15, 21 и 22 следуют до улицы Декабристов. Маршрут №8 едет до остановки «Улица 40-летия Победы». В департаменте уточнили, что начинает работать временный автобусный маршрут №0.
Накануне на улице Московской образовался новый провал грунта. Диаметр ямы составил около четырех метров, а глубина залегания коммуникаций превысила шесть метров.