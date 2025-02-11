Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Московской в Краснодаре вновь остановили движение трамваев

Трамвайное движение по улице Московской в Краснодаре снова временно остановлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Движение остановили из-за проведения ремонтных работ на месте недавно провалившегося грунта на ул. Московской. Трамвайные вагоны маршрутов №5, 15, 21 и 22 следуют до улицы Декабристов. Маршрут №8 едет до остановки «Улица 40-летия Победы». В департаменте уточнили, что начинает работать временный автобусный маршрут №0.

Накануне на улице Московской образовался новый провал грунта. Диаметр ямы составил около четырех метров, а глубина залегания коммуникаций превысила шесть метров.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...