На улице Московской в Краснодаре вновь остановили движение трамваев

Трамвайное движение по улице Московской в Краснодаре снова временно остановлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Движение остановили из-за проведения ремонтных работ на месте недавно провалившегося грунта на ул. Московской. Трамвайные вагоны маршрутов №5, 15, 21 и 22 следуют до улицы Декабристов. Маршрут №8 едет до остановки «Улица 40-летия Победы». В департаменте уточнили, что начинает работать временный автобусный маршрут №0.

Накануне на улице Московской образовался новый провал грунта. Диаметр ямы составил около четырех метров, а глубина залегания коммуникаций превысила шесть метров.

Алина Зорина