На улице Московской в Краснодаре образовался новый провал грунта

В Краснодаре на ул. Московской, 66 произошел обвал грунта над старым железобетонным коллектором. Диаметр образовавшегося провала составил около четырех метров, глубина залегания коммуникаций — более шести метров, сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Максим Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Максима Онищенко Фото: Telegram-канал Максима Онищенко

На месте происшествия работают десять специалистов «Краснодар Водоканал» и четыре единицы техники. Ремонтные бригады огородили аварийный участок и готовятся к восстановлению коллектора после демонтажа дорожного покрытия и установки креплений.

С 14:00 10 февраля движение транспорта по четной стороне ул. Московской будет перекрыто на участке между домами 66 и 80. Автомобильное движение организуют по встречной полосе в реверсивном режиме.

Кроме того, городские власти приостановят трамвайное сообщение с 14:00 10 февраля до 01:00 11 февраля. Сети ремонтируют, не отключая воду в домах.

С декабря 2024 года провалы грунта на ул. Московской происходят регулярно. Последний просев почвы зафиксировали 31 января между улицами Зиповская и 40 лет Победы.

Анна Гречко