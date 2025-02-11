Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Кате Лель, известной песнями «Мой мармеладный (Я не права)» и «Муси-пуси». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Катя Лель

Катя Лель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Катя Лель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Кати Лель, она узнала об этом из новостей. «Не ожидала этого... Я безмерно счастлива, что наш любимый президент оценил высоко мое творчество, и я признательна за любовь каждого человека»,— сказала певица телеканалу 360.ru.

В 1994 году Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) победила в конкурсе «Музыкальный старт» и стала работать в театре Льва Лещенко, три года выступала у него на бэк-вокале. В 1998 году окончила Гнесинку. В 1998 году выпустила свой первый альбом «Елисейские поля», в общей сложности в ее дискографии десять пластинок.

Катя Лель — лауреатка премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». В 2002 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской Республики, в 2008 году — народной артистки Чечни.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...