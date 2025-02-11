Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Кате Лель, известной песнями «Мой мармеладный (Я не права)» и «Муси-пуси». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катя Лель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Катя Лель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Кати Лель, она узнала об этом из новостей. «Не ожидала этого... Я безмерно счастлива, что наш любимый президент оценил высоко мое творчество, и я признательна за любовь каждого человека»,— сказала певица телеканалу 360.ru.

В 1994 году Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) победила в конкурсе «Музыкальный старт» и стала работать в театре Льва Лещенко, три года выступала у него на бэк-вокале. В 1998 году окончила Гнесинку. В 1998 году выпустила свой первый альбом «Елисейские поля», в общей сложности в ее дискографии десять пластинок.

Катя Лель — лауреатка премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». В 2002 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской Республики, в 2008 году — народной артистки Чечни.