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В Татарстане утвердили меры по улучшению инвестиционного климата

Для улучшения состояния инвестиционного климата в республике продолжат сокращать время и ресурсы, которые затрачиваются на подготовку инвестпроектов и прохождение ключевых для инвесторов процедур. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для привлечения инвестиций в Татарстане реализуют специальный проект «Сквозной инвестиционный поток». Утвердить его основные цели планируется до 1 марта.

«Предлагаемые меры по улучшению инвестклимата и правда имеют значительные шансы на успех, поскольку представленный проект „Сквозной инвестиционный поток“ и сопутствующие инициативы включают в себя существенные инструменты для системного решения ключевых проблем, с которыми сталкиваются инвесторы. Важным фактором является комплексный подход к цифровизации процессов („Единый кабинет согласований“, интеграция информационных систем, автоматизация процедур), — позволит, на наш взгляд, существенно сократить временные и административные издержки инвесторов», — сообщил в беседе с «Ъ Волга-Урал» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Эксперт отметил, что в постановлении кабмина Татарстана речь идет не об ослаблении контроля за процедурами проверки инвестпроектов, а об их оптимизации, что никак не противоречит федеральному законодательству.

«Ключевым моментом является то, что проект предполагает не просто формальное сокращение сроков, а реальную оптимизацию процессов через их параллельное выполнение, устранение дублирующих процедур и цифровизацию. Это позволяет достичь существенного сокращения временных затрат без снижения качества проверок», — подчеркнул Илья Жарский.

Также, согласно постановлению, правительство республики намерено повысить показатели республики в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов за 2025 год. Для этого до 28 февраля планируется утвердить дорожные карты.

Ранее сообщалось, что 7 февраля инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил 7 проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 112,4 млн руб.

Дарья Сайфиева

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