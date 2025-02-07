Инвестсовет Татарстана одобрил 7 проектов на сумму более 112 млрд рублей

Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 112,4 млрд руб.

Самым дорогим проектом станет строительство индустриального парка «Северные ворота» на территории Казани. Планируемый общий бюджет инвестиционного проекта составляет 88 млрд руб. Планируется, что парк создаст 1 тыс. рабочих мест.

Бюджет проекта по созданию логистического хаба в Нижнекамске составит 16,8 млрд руб. Основной идеей проекта является создание производственного логистического хаба. В рамках реализации проекта предусмотрено создание промпарка. Количество создаваемых рабочих мест – 457.

За 6,2 млрд руб. на территории Альметьевска планируется построить перинатальный центр для жителей Юго-Восточной части Татарстана. Проект инициировало и реализует ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

За 1 млрд руб. в Лаишевском муниципальном районе планируют реализовать производство труб из полиэтилена низкого давления и гофрированных труб из полипропилена. На производстве будет организован выпуск труб большого диаметра (до 1600 мм).

Также в Набережных Челнах планируют создать вторую очередь многофункционального медицинского центра за 134 млн руб., производство бортовых платформ за 99,1 млн руб. и производство мясных полуфабрикатов за 56,9 млн руб.

Влас Северин