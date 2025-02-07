Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестсовет Татарстана одобрил 7 проектов на сумму более 112 млрд рублей

Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 112,4 млрд руб.

Самым дорогим проектом станет строительство индустриального парка «Северные ворота» на территории Казани. Планируемый общий бюджет инвестиционного проекта составляет 88 млрд руб. Планируется, что парк создаст 1 тыс. рабочих мест.

Бюджет проекта по созданию логистического хаба в Нижнекамске составит 16,8 млрд руб. Основной идеей проекта является создание производственного логистического хаба. В рамках реализации проекта предусмотрено создание промпарка. Количество создаваемых рабочих мест – 457.

За 6,2 млрд руб. на территории Альметьевска планируется построить перинатальный центр для жителей Юго-Восточной части Татарстана. Проект инициировало и реализует ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

За 1 млрд руб. в Лаишевском муниципальном районе планируют реализовать производство труб из полиэтилена низкого давления и гофрированных труб из полипропилена. На производстве будет организован выпуск труб большого диаметра (до 1600 мм).

Также в Набережных Челнах планируют создать вторую очередь многофункционального медицинского центра за 134 млн руб., производство бортовых платформ за 99,1 млн руб. и производство мясных полуфабрикатов за 56,9 млн руб.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...