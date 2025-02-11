МЧС предупредили свердловчан о ветре с порывами до 18 м/с 12 февраля

В Свердловской области 12 февраля, в среду, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупредили в региональном МЧС. Жителям Среднего Урала рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра у стен и не оставлять машины у деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, во вторник в регион поступит холодная воздушная масса, что вызовет небольшое похолодание, однако в северных частях днем могут сохраниться околонулевые температуры. В среду его остановит проходящий циклон.

Ирина Пичурина