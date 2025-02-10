В Свердловскую область на неделе придет похолодание

Несмотря на оттепели в начале недели, в последующие дни в Свердловскую область придет похолодание, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом в воскресенье среднесуточная температура была выше нормы на 7,4° и составила -6° — это 9 февраля оказалось самым теплым с 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В начале недели на Среднем Урале сохранится тепло: в понедельник днем температура будет около нуля градусов по всей области (в районе -3°..+2°), а на сравнительно «холодном» юго-западе также ожидается потепление. Во вторник в регион поступит холодная воздушная масса, что вызовет небольшое похолодание, однако в северных частях днем могут сохраниться околонулевые температуры, в среду его остановит проходящий циклон. В пятницу в южных районах Свердловской области будут температуры, близкие к климатической норме.

Днем 10 февраля в Екатеринбурге температура будет держаться на отметках -1°..+1°, переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с, днем порывы до 10 м/с. Во вторник, 11 февраля, ночью прогнозируется -7°, днем -4°, в среду ночью будет -9°, днем -5°, ночью четверга до -8°, днем -4°. В пятницу ночная температура опустится до -11°, днем ожидается -7°, ночью субботы похолодает до -4°, днем будет -9°, в воскресенье ночью -13°, днем -6°.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что январь в Свердловской области был теплее нормы в среднем на 5°-7°. Средняя месячная температура составила -6°..-10°, на крайнем севере до -15°.

Ирина Пичурина