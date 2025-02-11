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На конкурс по выбору мэра Верхнего Уфалея заявились два кандидата

Конкурсная комиссия по выбору главы Верхнего Уфалея завершила прием документов от претендентов. Заявились два участника — директор управляющей компании «Ленком» Николай Лепешкин и бывший председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Комиссия проверяет документы кандидатов. Конкурс состоится 6 марта.

Николай Лепешкин, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», руководит компанией «Ленком» с 2018 года. Организация зарегистрирована в Ленинском районе Челябинска, она принадлежит Максиму Рябенко, брату Андрея Рябенко.

10 февраля Андрея Рябенко назначили заместителем исполняющего обязанности главы Верхнего Уфалея Сергея Ханина. О кадровых изменениях объявили на аппаратном совещании.

Господин Ханин, который также работает председателем собрания депутатов, возглавил городской округ 30 января. Предыдущий мэр Сергей Тарасов уволился по собственному желанию.

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