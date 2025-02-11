Зачатые путем ЭКО дети смогут рассчитывать на пенсии по потере кормильца

Дети, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца, смогут рассчитывать на выплату пенсии по потере кормильца. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) от 11 февраля. Рассмотрение дела состоялось в конце октября минувшего года в связи с жалобой петербурженки Марии Щаниковой на нарушение прав ее несовершеннолетних детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре 2016 года госпожа Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для проведения процедуры ЭКО. Биоматериал был получен еще при жизни ее супруга и подвергся криоконсервации. По прошествии более 300 дней с момента смерти мужа у женщины родились близнецы.

Суд подтвердил факт отцовства скончавшегося Щаникова. Заявительница обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии ее детям, однако ей отказали. Законность решения была подтверждена судами общей юрисдикции, которые посчитали, что дети истицы не могли находиться на иждивении супруга, поскольку процедура ЭКО была сделана после его смерти.

В свою очередь Щаникова не согласилась с решением судов, так как оспариваемые законоположения не соответствуют ряду статей КС РФ. Судьи согласились с доводами петербурженки и подчеркнули, что согласно закону иждивение детей умершего кормильца предполагается и не требует доказательств, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти родителя. Это обусловливается физиологическим сроком беременности.

В Конституционном суде добавили, что смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения от него помощи, так как он ее не только не получал, но и не мог получить. Однако отказ в назначении пенсии по потери кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть родителя приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив. Этот факт оказывает социально-психологическое воздействие на ребенка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам прошедшего года в Петербурге безвестно отсутствующими признаны 35 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов по решению суда и находящихся в исполнительном розыске более года. В такой ситуации дети получают пенсию по потере кормильца.

Андрей Маркелов