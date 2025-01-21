Безвестно отсутствующими в 2024 году признали в Петербурге 35 должников по алиментам

По итогам прошедшего года в Санкт-Петербурге безвестно отсутствующими признаны 35 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов по решению суда и находящихся в исполнительном розыске более года. В такой ситуации дети получают пенсию по потере кормильца, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

В Северной столице насчитывается порядка 200 детей, которые получают материальную поддержку от государства. Петербургские суды в 2024 году удовлетворили 29 заявлений от взыскателей о признании должников безвестно отсутствующими.

В одном из случаев в суд обратилась мать 12-летнего мальчика, поскольку не удалось установить, где находится бывший супруг. Петербурженка доказала, что он уехал в ближнее зарубежье, информации о нем не поступало. К тому же бывший муж не проявлял заботу о сыне, не перечислял средства на его содержания. Суд удовлетворил заявление матери.

«Всего на данный момент в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу в исполнительном розыске находится порядка 1700 должников по алиментам. В связи с розыском прекращено более 1200 разыскных дел»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец выплатил 1,3 млн рублей алиментов на фоне угрозы потерять спорткар.

Татьяна Титаева