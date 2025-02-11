Полицейские изъяли у новороссийца 26 пакетов с наркотиками

Полицейские задержали 56-летнего подозреваемого, который пытался сбыть метадон. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники отдела наркоконтроля получили информацию о возможности причастности ранее судимого мужчины к незаконному обороту наркотиков. Задержание оперативно провели на одной из улиц Новороссийска.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где во время личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли 26 полимерных пакетов с метадоном, общей массой более 10 граммов. Оперативники выехали на место жительство злоумышленника. Там полицейским удалось обнаружить и изъять еще около 2 граммов аналогичного наркотика. Из оборудованного им тайника извлекли сверток с 0,19 грамма «синтетики».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина заключен под стражу.

Алена Воробьева