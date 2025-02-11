У Кремля нет данных о прилете в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа

Кремль не располагает данными о прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Flightradar, согласно которым самолет господина Уиткоффа приземлился в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется,— сказал представитель Кремля журналистам.— Мы говорили, что у нас идет по определенным каналам, по линии разных ведомств контакты осуществляются. Они интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того как администрация налаживает свою деятельность в Вашингтоне. В данном случае по украинскому урегулированию ничего».

На данные Flightradar, согласно которым «связанный со Стивом Уиткоффом» самолет Gulfstream G650ER прилетел из Вашингтона в Москву, обратили внимание пользователи американского сегмента соцсети X сегодня утром, 11 февраля. Кто находится на борту, неизвестно.

Лусине Баласян