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Коммерсантъ FM
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У Кремля нет данных о прилете в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа

Кремль не располагает данными о прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Flightradar, согласно которым самолет господина Уиткоффа приземлился в Москве.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется,— сказал представитель Кремля журналистам.— Мы говорили, что у нас идет по определенным каналам, по линии разных ведомств контакты осуществляются. Они интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того как администрация налаживает свою деятельность в Вашингтоне. В данном случае по украинскому урегулированию ничего».

На данные Flightradar, согласно которым «связанный со Стивом Уиткоффом» самолет Gulfstream G650ER прилетел из Вашингтона в Москву, обратили внимание пользователи американского сегмента соцсети X сегодня утром, 11 февраля. Кто находится на борту, неизвестно.

Лусине Баласян

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