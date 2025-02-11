Путин перечислил приоритетные задачи атомной отрасли

Президент России Владимир Путин в своем приветствии назвал приоритетные задачи атомной отрасли в России. Текст приветствия зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко на заседании, посвященном предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин призвал ученых уделить особое внимание разработке новых реакторов, которые будут использоваться в атомной энергетике в будущем. «В числе ваших приоритетных задач — участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России»,— добавил президент (цитата по «РИА Новости»).

О том, чтобы расширять использование АЭС на основе реакторов малой мощности, Владимир Путин заявлял и раньше. По его мнению, именно малая генерация способна справиться с энергетическим дефицитом. Реакторная технология, которую будут применять на земле, изначально была разработана для судостроения.

Подробнее о будущем атомной энергетики в России — в материале «Ъ» «Мы живем в революционное время».