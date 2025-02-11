Американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по его мнению, власти Украины не должны участвовать в переговорах по российско-украинскому конфликту. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «не демократически избранный лидер», поскольку срок его полномочий уже истек, а значит, он «не имеет права управлять этой страной».

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«Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю. Я считаю, что мы должны извиниться за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной. Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского»,— сказал Такер Карлсон в интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года. Выборы главы государства не проводились в связи с действием в стране военного положения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что украинский президент не имеет права на участие в переговорах о мире. Владимир Путин отмечал, что в связи с этим Владимир Зеленский не имеет полномочий для подписания мирного договора, хотя и может присутствовать на переговорах.

Лусине Баласян