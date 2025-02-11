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Число выставленных на продажу вторичных квартир в Челябинске выросло на 23%

В Челябинске в январе 2025 года количество объявлений о продаже вторичного жилья увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего предложений по двухкомнатным квартирам (+35%), сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».

Рост спроса на вторичном рынке при этом составил 7%. Челябинцы чаще интересуются студиями, чем двухкомнатными квартирами. Количество поисковых запросов о покупке такого жилья увеличилось на 31%. Что касается стоимости квартир, средняя цена в Челябинске в январе составила 5,2 млн руб. Квадратный метр можно в среднем приобрести за 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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