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В Ростове частично отключили электроснабжение

В Ростов-на-Дону в 02:45 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без света остались жители ул. Орбитальная, ул. Стартовая, просп. Королева, ул. Миронова, ул. Лелюшенко и ул. Венеры.

Уточняется, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в центре Ростова-на-Дону произошло массовое отключение электричества.

Снежана Стодольская

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