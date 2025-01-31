В центре Ростова произошло массовое отключение электричества

В Ростове-на-Дону в 12:06 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению электроэнергии у жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Электроснабжение отключено у потребителей по ул. Мечникова, ул. Юфимцева, ул. Шеболдаева, ул. Гакеля, ул. Нансена, ул. Текучева, ул. Народного-Ополчения, ул. Лениногорская и ул. Красноводская. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Энергетики восстановят электроснабжение в течение трех часов.

Снежана Стодольская