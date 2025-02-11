Bloomberg оценил в €3 млрд потери Евросоюза из-за подорожавшего газа

Закупка газа в странах Европы на лето 2025 года стала дороже, чем на следующую зиму, пишет Bloomberg. По его подсчетам, заполнение газохранилищ Евросоюза (ЕС) на лето грозит финансовыми убытками на сумму до €3 млрд.

Как пишет агентство, неблагоприятные погодные условия привели к тому, что этой зимой Европа быстрее израсходовала свои газовые запасы. Угрозы того, что ЕС их исчерпает, нет, но есть опасения относительно темпов пополнения хранилищ к следующей зиме. Эти опасения спровоцировали резкий рост цен на летние газовые контракты, и ко вчерашнему дню, 10 февраля, краткосрочные цены на газ достигли двухлетнего максимума.

Bloomberg поясняет, что покупатели обычно стремятся воспользоваться более низкими ценами летом, чтобы закупить газ, а потом либо использовать его зимой, либо продать с прибылью. Однако в январе 2025-го разница между фьючерсными ценами на летние и на зимние месяцы стала самой большой за три года. К февралю эта разница в цене выросла до €5 за МВт•ч. Это приведет к потере около €3 млрд при закупке летом и продаже зимой в Европе всех объемов газа, которые нужны ЕС для заполнения хранилищ до уровня в 90%.

Сейчас хранилища заполнены на 49%. По данным Bloomberg, это самый низкий показатель с момента энергетического кризиса 2022 года. Это произошло на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.

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