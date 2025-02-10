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В Ростовской области утонул 73-летний рыбак

Вчера, 9 февраля, на водоеме в х. Филипповский Чертковского района утонул 73-летний рыбак. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, дончанин рыбачил на искусственном пруду. Однако лед не выдержал, и мужчина утонул. О произошедшем спасателям сообщил очевидец. Они вытащили тело погибшего из воды.

В ведомстве напомнили, что минимальная безопасная толщина льда — 10 см. Он обычно тоньше в устьях рек, местах быстрого течения, ключей и сброса теплых вод, где есть растительность.

Анна Анисова

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