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В Ярославской области судей в отставке возвращают на работу

В Ярославской области начали привлекать судей в отставке к исполнению обязанностей мировых судей. На заседании областной думы такое решение было принято в отношении двух судей Дзержинского районного суда.

Традиционно депутаты утверждают кандидатуры мировых судей. Депутат Лариса Ушакова обратила внимание, что некоторых судей не «назначают», а «привлекают», и уточнила, почему так происходит.

«Назначаем мы мировых судей, которые назначаются либо впервые, либо идут на продление срока полномочий. Судьи в отставке в связи с наличием вакансий привлекаются до одного года»,— пояснил начальник управления Судебного департамента в Ярославской области Александр Афанасьев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе наблюдается дефицит сотрудников аппарата мировых судей в связи с низкими заработными платами. Не хватает примерно трети специалистов.

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