На промышленном предприятии в Саратове ликвидировали пожар после атаки БПЛА

На промышленном предприятии, расположенном в Саратове, ликвидировали пожар. Он возник после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

О том, что беспилотники атаковали предприятие, глава региона рассказал в 6:03 мск. Он отметил, что там нашли повреждения, но не уточнил, какие именно. На место падения обломков отправились оперативные службы.

Ночью 11 февраля над Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями уничтожили 40 беспилотников, о чем сообщало Минобороны. В Саратовской области в связи с этим задержались пригородные поезда.

Утром в аэропорту Саратова — Гагарин — ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также они коснулись воздушных гаваней в Казани, Ульяновске и Кирове. В 8:45 мск пресс-служба Росавиации сообщила о том, что ограничения сняты.