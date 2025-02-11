Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работу

Росавиация сообщила, что ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Их вводили с утра 11 февраля для обеспечения безопасности полетов в аэропортах четырех городов. Ограничения пока сохраняются в Кирове.

Аэропорты, как правило, приостанавливают работу из-за угрозы атаки БПЛА. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны, было сбито 40 беспилотников над пятью российскими регионами: Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями. В Саратове в результате атаки дрона было повреждено промышленное предприятие, пострадавших нет.