Глава «Ветеранов России» потребовал признать иноагентом музыканта Кортнева

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что нужно проверить деятельность музыканта Алексея Кортнева на «иностранное влияние» и признать его иностранным агентом. Он направил соответствующие обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Алексей Кортнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певец Алексей Кортнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Резяпова, вокалист группы «Несчастный случай» негативно высказывался о военной операции на Украине, но вернулся в страну для заработка и сейчас снова занимается концертной деятельностью. «Сейчас он пытается наладить свой бизнес в России, а до СВО активно участвовал в акциях с Алексеем Навальным, открыто осуждал политику России»,— сказал он порталу News.ru.

Он утверждает, что у господина Кортнева остается недвижимость в Москве на сумму около 70 млн руб. Глава «Ветеранов России» добавил, что «такие люди не должны безнаказанно вести деятельность в России».

Ильдар Резяпов неоднократно критиковал российских музыкантов, покинувших страну после начала российской военной операции на Украине. В январе 2024 года он, в частности, требовал задержать участников группы «Би-2» по прилете в Россию и возбудить против них дело за поддержку терроризма. В сентябре «Ветераны России» попросили детского омбудсмена Марию Львову-Белову лишить родительских прав Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В том же месяце движение обратилось в Минюст, СКР и прокуратуру с просьбой признать участников группы «Каста» иноагентами и проверить на предмет финансирования ВСУ. В январе 2025-го Минюст внес в список иноагентов рэпера Влади (Владислав Лешкевич) из группы «Каста».