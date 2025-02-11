На Украине экстренно ввели аварийные отключения электричества

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что в стране начались аварийные отключения электроэнергии. Их в срочном порядке ввел оператор системы электропередачи. Решение связано с «атакой на энергетическую систему» государства. По словам министра, также была атакована газовая инфраструктура Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

Ограничения снимут после того, как будет «разрешена ситуация с безопасностью». Минобороны России пока не сообщало деталей.

В последний раз экстренные отключения света на Украине вводили 7 февраля. Тогда они коснулись Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областей, сообщала пресс-служба «Укрэнерго».

Подробнее о вероятности завершения СВО на Украине — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».