Глава воронежского Борисоглебска Андрей Пищугин ушел в отставку

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», 10 февраля стало последним рабочим днем Андрея Пищугина на посту главы Борисоглебского городского округа Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пищугин (крайний справа) получил от губернатора почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области»

Фото: Правительство Воронежской области Андрей Пищугин (крайний справа) получил от губернатора почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области»

Фото: Правительство Воронежской области

Господин Пищугин возглавлял муниципалитет последние девять лет, всего проработал в муниципальных органах власти 21 год. Он сообщил губернатору Александру Гусеву, что в ближайшее время намерен «трудиться на благо округа, заняться общественной работой».

Об отставке Андрея Пищугина стало известно в конце декабря 2024 года. Тогда уточнялось, что он переходит на работу в коммерческие структуры. Накануне стало известно, что его должность на следующей неделе может занять глава Поворинского района Александр Леонов.

Алина Морозова