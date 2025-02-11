Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава воронежского Борисоглебска Андрей Пищугин ушел в отставку

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», 10 февраля стало последним рабочим днем Андрея Пищугина на посту главы Борисоглебского городского округа Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Андрей Пищугин (крайний справа) получил от губернатора почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области»

Андрей Пищугин (крайний справа) получил от губернатора почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области»

Фото: Правительство Воронежской области

Андрей Пищугин (крайний справа) получил от губернатора почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области»

Фото: Правительство Воронежской области

Господин Пищугин возглавлял муниципалитет последние девять лет, всего проработал в муниципальных органах власти 21 год. Он сообщил губернатору Александру Гусеву, что в ближайшее время намерен «трудиться на благо округа, заняться общественной работой».

Об отставке Андрея Пищугина стало известно в конце декабря 2024 года. Тогда уточнялось, что он переходит на работу в коммерческие структуры. Накануне стало известно, что его должность на следующей неделе может занять глава Поворинского района Александр Леонов.

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...