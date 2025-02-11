Периферия обширного антициклона принесла в Петербург 11 февраля теплую погоду

Северо-восточная периферия обширного антициклона сформирует погоду в Петербурге 11 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в регионе сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Температурный фон заметно подрастет и вплотную приблизится к оттепельным отметкам, на дорогах возможно гололедица.

Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление чуть снизится и составит 779 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что антициклон формирует погоду в городе не первый день. Накануне, 10 февраля, в мегаполисе стояла облачная погода, а температура воздуха составляла от -2 до -4 градусов.

Андрей Маркелов