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Обширный антициклон сформирует погоду в Петербурге 10 февраля

Метеорологические условия в Петербурге 10 февраля продолжит формировать обширный антициклон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков будет невелика, а температурный фон чуть выше средних многолетних показателей.

Столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 781 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 7 февраля в Петербурге объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда.

Андрей Маркелов

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