Бывший директор пермского филиала «РТ Лайн» переехал в Ижевск

Бывший директор пермского филиала «РТ Лайн» Максим Абрамов с 1 февраля назначен исполнительным директором АО «ИПОПАТ» — крупного автотранспортного предприятия в Ижевске, сообщает пресс-служба ижевского транспортного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ИПОПАТ» Фото: АО «ИПОПАТ»

В 2023 году господин Абрамов возглавлял пермский филиал перевозчика «РТ Лайн». Перевозчик «РТ Лайн» и ижевская компания входят в один транспортный холдинг — «Ресурс Групп».

В прошлом году ООО «РТ Лайн» (обслуживало в Перми маршруты № 1, 4, 14, 32 и 67) не стало участвовать в конкурсах по распределению автобусных маршрутов в Перми, и после завершения срока контрактов в этом году покинет пермский рынок автобусных перевозок.