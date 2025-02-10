Авиакомпания Nordwind запускает дополнительный рейс между Сочи и Омском

С 11 февраля авиакомпания «Северный ветер» вводит новый рейс на маршруте Сочи — Омск. Авиаперелеты будут осуществлять по вторникам, сообщает пресс-служба аэропорта Омска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жители Омска смогут отправляться на курорт по понедельникам с вылетом в 09:05, вторникам с отправлением в 09:10, четвергам с вылетом в 09:05 и субботам с отправлением в 09:00. Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билетов начинается от 10,1 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Сочи, которые начнутся 3 июня. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Мария Удовик