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Зона платной парковки в Петербурге в 2025 году расширится на 29 улиц

Правительство Санкт-Петербурга в 2025 году добавит 29 участков в зону платной парковки. Речь идет о набережных и улицах в Центральном и Адмиралтейском районах, пишет 78.ru со ссылкой на комитет по транспорту.

При этом более 10% мест будут отведены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комтранс будет наделен правом выписывать штрафы за парковку на местах для инвалидов. Когда именно зона платной парковки будет расширена, в структуре Смольного не указали.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за неправильную парковку юрлицам в Петербурге назначили штрафов на 360 млн рублей.

Татьяна Титаева

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