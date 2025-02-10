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В Сочи восстановили подпорную стену на улице Цюрупы спустя 2,5 года

В Центральном районе Сочи специалисты завершили работы по восстановлению подпорной стены на оползневом участке улицы Цюрупы, где ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

Специалисты ликвидировали последствия оползня, который сошел в июле 2022 года. Обильные осадки привели к повреждению подпорной конструкции. Планируемый срок исполнения работ был до 30 ноября 2023 года.

В ходе работ специалисты восстановили прежний вид улицы, а также внедрили дополнительные меры для укрепления склонов, что должно снизить риск повторения подобных инцидентов.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе в Хостинском районе курорта федеральные дорожники завершили буровые работы на оползневом участке. Специалисты установили капитальные сваи под составную опорную стену на оползневом участке на 189-м км трассы А-147 Джубга — Сочи.

Мария Удовик

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