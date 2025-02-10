Юра Борисов в образе Пушкина раздавал цветы пассажиркам московского метро

Российский актер Юрий Борисов раздавал девушкам розы в московском метро на станции «Пушкинская». Актер был в образе поэта Александра Пушкина. Фотографиями акции в своем Telegram-канале поделилась заместитель начальника «МосМетро» Юлия Темникова. Сегодня, 10 февраля, отмечается День памяти Александра Пушкина.

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14 февраля на экраны выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Юрий Борисов исполнил в картине главную роль. Режиссер фильма — Феликс Умаров, сценарий написал Василий Зоркий.

В конце января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль фильме «Анора». Юрий Борисов стал первым российским актером, вошедшим в шорт-лист Американской академии кинематографических искусств. Премьера «Аноры» режиссера Шона Бэйкера прошла в мае 2024 года на Каннском фестивале. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь».

Подробнее о фильмографии актера читайте в материале «Ъ».