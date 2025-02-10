Картаполов рассказал о скорых «ощутимых» штрафах за несообщение в военкомат

Законопроект об ужесточении ответственности за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на срок более трех месяцев могут внести в Госдуму на следующей неделе, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, штрафы будут «ощутимыми».

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Андрей Картаполов не назвал точный размер возможных штрафов, но уточнил, что они будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка». В настоящий момент несообщение в военкомат о переезде предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. по ст. 21.5 КоАП (неисполнение обязанностей по воинскому учету).

«На следующей неделе будем стараться это сделать»,— сказал депутат журналистам о сроках внесения законопроекта в Госдуму (цитата по ТАСС).

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