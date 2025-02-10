Губернатор утвердил треть нового состава нижегородской общественной палаты

И.о. губернатора Андрей Гнеушев утвердил 15 членов общественной палаты Нижегородской области (ОП НО) седьмого состава. Из новых лиц в нее войдут председатель совета регионального отделения общественной организации «Движение первых» Вячеслав Амосов, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Екатерина Генералова и исполнительный директор «Союза нижегородских строителей» Александр Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин (на переднем плане) и губернатор Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Председатель общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин (на переднем плане) и губернатор Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Из действующего шестого состава ОП НО переназначены председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, директор филиала ВГТРК Назарий Зеленый, гендиректор «Всероссийского объединения специалистов по охране труда» Андрей Колин, председатель НРО ветеранов Вооруженных Сил РФ Алексей Меркурьев, зампред Облсовпрофа Михаил Орлов, шеф-редактор ННТВ Александр Резонтов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, президент ННГУ Роман Стронгин, директор православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия Евгений Худин, председатель совета НАПП Валерий Цыбанев и главврач Центра медицинской профилактики ГАЗа Валентина Цывова.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», полномочия шестого состава общественной палаты истекут 16 марта. Ранее еще 15 членов ОП НО утвердило заксобрание Нижегородской области. Палата состоит из 45 человек, еще одну треть состава должны выбрать сами члены нового состава, утвержденные губернатором и депутатами областного заксобрания.

Иван Сергеев