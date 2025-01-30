Нижегородское заксобрание утвердило свою часть VII состава общественной палаты

Заксобрание Нижегородской области 30 января 2025 года утвердило свою часть седьмого состава региональной общественной палаты.

Палата состоит из 45 человек, кандидатов выдвигают некоммерческие организации. Одну треть из них назначает губернатор, вторую — заксобрание, третью выбирают первые две.

Некоммерческие организации предложили депутатам 17 кандидатов на 15 мест. Не прошли и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Михаил Тараканов и президент общественной организации Андрей Фомин.

Новыми членами палаты станут и.о. директора госучреждения «Центр социального развития Нижегородской области» Алиса Бадьянова, руководитель ООО «Глэмпинг на Волге» и МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий г. Нижнего Новгорода» Кирилл Карташев, руководитель АНО «Нижегородский комитет семей воинов Отечества» Инна Наумова и директор благотворительной организации «Забота» Наталья Симонова.

Переизбраны от заксобрания: директор благотворительного экофонда «Цивилизация» Светлана Васильева; декан факультета социальных наук ННГУ имени Н. И. Лобачевского Роман Голубин; президент благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова; председатель реготделения Союза театральных деятелей Сергей Кабайло; зампредседателя совета региональной национально-культурной Автономии татар Валерий Камальдинов; председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина; председатель московского райотделения Российского союза ветеранов Афганистана Николай Михневич; директор Приволжского окружного медцентра Сергей Романов; гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов и завкафедрой лучевой диагностики Приволжского исследовательского медуниверситета Борис Шахов.

Также членом палаты от заксобрания станет ректор НГПУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, который в текущий состав вошел по итогам голосования членов палаты, выдвинутых региональным парламентом и губернатором.

Полномочия шестого состава палаты истекут 16 марта.

Ирина Швецова