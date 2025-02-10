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Коммерсантъ FM
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Кабмин Израиля: полное прекращение огня возможно после ухода «Хамаса» из Газы

Израильские власти готовы к постоянному прекращению огня в секторе Газа при условии, что все заложники будут освобождены, а «Хамас» не останется у власти. Об этом в понедельник заявил глава правительства Израиля Дэвид Менцер. По его словам, в Израиле также преследуют цель демилитаризовать анклава.

«Конечно, нашей конечной целью является постоянное прекращение огня. "Хамас" при этом не должен оставаться у власти в Газе, анклав должен быть демилитаризован и дерадикализован»,— заявил Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер (цитата по «РИА Новости»). Дэвид Менцер также добавил, что израильские власти «не закончат войну, пока не достигнут всех ее целей».

8 февраля Израиль освободил 183 палестинских заключенных в обмен на трех заложников «Хамаса». После этого член политбюро палестинского движения Бассем Наим заявил, что перемирие между «Хамасом» и Израилем находится под угрозой и может быть сорвано.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил о намерении уничтожить палестинское движение «Хамас» после того, как страна вернет из сектора Газа всех заложников. Ранее израильский премьер утверждал, что готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинского движения «Хамас» откажутся от власти и «отправятся в изгнание».

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Первый этап продлится 42 дня. На втором этапе должны отпустить всех остальных заложников и начать обсуждение окончательного прекращения войны.

Анастасия Домбицкая

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