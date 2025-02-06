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Проспект Энгельса стал лидером по доли аварий в Петербурге

По итогам прошедшего года проспект Энгельса стал лидером среди улиц Санкт-Петербурга по количеству аварийных ситуаций. На его долю пришлось почти 2% ДТП по всему городу, сообщили в пресс-службе компании «Ингосстрах».

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

На втором месте разместилось Пулковское шоссе — там произошло 1,79% дорожных инцидентов. Следом расположились Московский проспект (1,68%), набережная Обводного канала (1,48%) и Ленинский проспект (1,23%), а также проспект Обуховской обороны (1,21%).

«По результатам исследования заявлений клиентов "Ингосстраха ", в прошлом году по ОСАГО ДТП в Санкт-Петербурге чаще всего обращались за возмещением владельцы автомобилей таких марок, как Kia (доля ДТП – 10,16%), Hyundai (8,89%), Volkswagen (8,23%), Skoda (8,46%) и Ford (5,62%), а также Toyota (4,28%), Renault (4,18) и Mercedes-Benz (с долей ДТП – 4,05%)»,— уточнил директор филиала компании в Петербурге Александр Крючков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Ушинского в Петербурге каршеринговый автомобиль насмерть сбил пенсионерку.

Татьяна Титаева

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