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Из-за ремонта ЖД-путей 12 февраля на Дону изменится расписание электричек

Пригородные поезда в направлении Ростов — Лихая и обратно отменят 12 февраля. Это связано с ремонтом железнодорожных путей на станции Миллерово — сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Графики движения других электричек изменены. Актуальную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что спрос на услугу автоматических камер хранения на СКЖД вырос на 17% в прошлом году. Ею воспользовались 780 тыс. пассажиров.

Дмитрий Ковалевский

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