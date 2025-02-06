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Спрос на услугу автоматических камер хранения на СКЖД вырос на 17% в 2024 году

Спрос на услугу автоматических камер хранения на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги вырос на 17% в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошлом году на железнодорожных вокзалах оставляли ручную кладь и багаж в автоматических камерах хранения более 780 тыс. посетителей. Чаще всего арендовали ячейки на железнодорожных вокзалах Адлер (210 тыс.), Сочи (126 тыс.), Ростов-Главный (99 тыс.) и Краснодар-1 (83 тыс.).

Всего на Северо-Кавказской железной дороге автоматические камеры хранения установлены на 50 вокзальных комплексах.

Ева Китаева

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