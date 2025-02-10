Депутат Разворотнева объяснила причину изменений в оплате отопления

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала, что новая система оплаты отопления в России должна быть более понятной и прозрачной в расчетах. С 1 марта вступит в силу правило, согласно которому оплата отопления будет осуществляться только в те месяцы, когда оно подается в квартиры.

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«Я считаю, что когда видишь, за что платишь, создаются стимулы для того, чтобы, например, принимать решение о повышении энергоэффективности дома. Если платишь по 1/12, то невозможно на самом деле понять, сколько тебе начислили реально, насколько соблюдался температурный режим»,— сказала Светлана Разворотнева «РИА Новости».

Переход регионов на форму оплату отопления, при которой платеж разбивается равномерно на весь год, с 1 марта будет запрещен. Депутат напомнила, что такая система действует в том числе в Москве.

Депутат Александр Якубовский ранее говорил, что старая форма оплаты отопления приводила к ситуациям, когда «у многих собственников возникал вопрос, за что они платят». При этом он отметил, что по новому порядку счета в отопительный сезон станут значительно выше.

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