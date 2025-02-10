Водитель Skoda насмерть сбил пенсионера на трассе «Парголово — Огоньки»

Около десяти часов утра 10 февраля на 25-м км трассы «Парголово — Огоньки» 58-летний водитель Skoda Octavia сбил 74-летнего пенсионера, перебегавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель каршерингового автомобиля насмерть сбил 75-летнюю женщину возле дома № 2 по улице Ушинского в Петербурге. После инцидента виновник ДТП скрылся.

Андрей Маркелов